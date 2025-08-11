Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3294 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Tres afortunados ganadores se repartieron premios millonarios en La Revancha y el Siempre Sale del sorteo Aniversario. En el caso de La Revancha un apostador que acertó el 08-17-43-44-24-31 y se llevó $2.108.679.804. Es oriundo de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Pehuajó.

En tanto, en el Siempre Sale hubo dos ganadores que acertaron el 13-35-09-23-07-32 y cada uno cobrará $2.000.000.000. Uno es oriundo de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. El otro afortunado es de Martínez, también en la provincia de Buenos Aires

TRADICIONAL (Vacante)

01 02 09 32 36 44

LA SEGUNDA (Vacante)

06 15 19 22 32 39

REVANCHA (1 ganador)

08 17 24 31 43 44

SIEMPRE SALE (2 ganadores)

07 09 13 23 32 35

PREMIO EXTRA (2.609 ganadores)

01 02 06 08 09 15 17 19 22 24 31 32 36 39 43 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 13 de agosto, con un pozo acumulado de 3.400 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).