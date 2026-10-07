Un hombre vivió una situación desesperante en las inmediaciones del estadio Monumental durante la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. Según relató a través de redes sociales, el hincha había invertido 800.000 pesos en la compra de dos entradas, con un valor de 400.000 pesos cada una, pero no pudo acceder al evento.

El afectado aseguró que su expareja rompió los tickets poco antes de ingresar. Al intentar validar su acceso, el sistema arrojó un error. “Mi ex me acaba de romper la entrada y no puedo. Ella está adentro y yo no puedo, es el peor día de mi vida”, expresó el hombre ante la desconcertante situación.

El tipo fue con la mujer a ver a Messi, compro 800.000 cada una, pero justo la amante le mando un mensaje, la mina vio el mensaje, le rompio la entrada, entro y el tipo se quedo afuera. El guión de este país es único. https://t.co/J8CfPpo4gp — Poirot (@Argenpoirot) October 7, 2026

El hincha intentó buscar una solución inmediata con el personal de seguridad presente en el lugar, pero no obtuvo resultados favorables. “Hablé con el jefe de seguridad, que es uno de campera azul, y me sacó”, detalló sobre su intento fallido por ingresar al estadio.

Además de la rotura física de los boletos, el hombre manifestó dudas sobre la legitimidad de los mismos, ya que al momento del escaneo, incluso la entrada correspondiente al sector Centenario Bajo fue rechazada por el sistema. “Hasta la de Centenario Bajo me la leyeron, me decían ‘no válida’” , explicó.

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El hincha admitió que los tickets fueron adquiridos mediante reventa poco antes del inicio del partido y que no recibió un código QR digital, lo que le impidió contar con un respaldo ante el inconveniente.