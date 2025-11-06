El lunes por la noche, el barrio 2 de Abril de Rafaela volvió a ser escenario de violencia armada: un enfrentamiento entre dos grupos rivales en Paul Harris al 1900 terminó con un vecino herido de gravedad que falleció en las últimas horas en el Hospital Cullen de Santa Fe.

Fuentes judiciales señalaron que “no fue un hecho aislado” y que el episodio está vinculado a un ataque previo ocurrido el fin de semana.

El hecho

Según el primer reporte policial, pasadas las 21 de este lunes, dos grupos se cruzaron a los tiros en la vía pública. En ese contexto, un hombre que estaba en la vereda —sin relación directa con la disputa— recibió un disparo en la cabeza.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y unidades locales se constituyeron en el lugar, donde secuestraron vainas, se relevaron domicilios y se tomaron testimonios.

La persona baleada fue identificada como Iván José Ávila, 45 años. Tras ser estabilizado en el Hospital Dr. Jaime Ferré, fue derivado al Hospital J. M. Cullen de Santa Fe e internado en la UCI neurocrítica con asistencia mecánica. Pese a las intervenciones médicas, su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas.

Iván José Ávila tenía 45 años y fue trasladado al Hospital Cullen.

Antecedentes y posible vínculo entre los hechos

Los investigadores conectaron el tiroteo con un episodio de violencia ocurrido el fin de semana anterior: un joven apodado “Topito” había sido herido con un arma blanca en una pelea en la zona.

Tras ese ataque, “Topito” se refugió en la casa de un sujeto, donde también estaba “Chano” F., señalado por la fiscalía como principal sospechoso en los disparos posteriores.

Según las primeras averiguaciones, los agresores habrían regresado a provocar nuevas amenazas, se produjo una persecución y se desató el intercambio de disparos que terminó con el vecino del barrio herido.

Investigación en curso

La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía —con reservas de investigación— que dispuso medidas que resultaron en la identificación y detención de los autores materiales e intelectuales del hecho. Entre las diligencias realizadas están el secuestro de proyectiles, el relevamiento de cámaras y la toma de declaraciones a testigos.

La intervención de la PDI y las pericias balísticas buscan reconstruir la secuencia y establecer la pertenencia de los elementos secuestrados. La fiscalía también evalúa posibles imputaciones por homicidio agravado y otros delitos conexos en función de los resultados de las pericias y los testimonios.