Iván José Ávila tenía 45 años y se ganaba la vida como tapicero. Vivía con su esposa y sus tres hijos en la cuadra de Paul Harris al 1900, en barrio 2 de Abril dela ciudad de Rafaela. El pasado lunes 3 de noviembre se encontraba en la vereda de su casa con su hija, mientras esperaban para cenar, cuando una bala impactó en su cabeza. Murió dos días después. Por el crimen fue detenido un vecino del barrio, Gonzalo Alejandro Farías, de 31 años, a quién este martes se le dictó la prisión preventiva.

En la audiencia de medidas cautelares, el fiscal del caso, el doctor Martín Castellano señaló que “el hecho delictivo fue cometido aproximadamente a las 21 del lunes de la semana pasada.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) precisó que “el imputado y cuatro integrantes de su entorno discutieron con otros dos hombres en la esquina de Julio Cortázar y Paul Harris”, aproximadamente a 100 metros de donde donde estaba Ávila.

En tal sentido, destacó que Farías “agredió físicamente a una de las personas que intervino en la gresca, la amenazó y efectuó un disparo con un revólver posiblemente calibre .38 que llevaba consigo”.

“El proyectil impactó en la cabeza de Ávila, quien estaba en la vereda de su casa junto con varios familiares, totalmente ajeno al conflicto que protagonizaba el imputado en la vía pública”, remarcó Castellano.

Asimismo, el fiscal subrayó que “el hombre de 31 años disparó en dirección a una zona vital del cuerpo de Ávila, a sabiendas de que era altamente probable que muriera a causa del ataque”.

Según agregó, “el imputado tenía pleno conocimiento de la letalidad del medio que empleó para cometer el ilícito”.

“La herida que sufrió la víctima fue de tal gravedad que derivó en su fallecimiento en el hospital de Rafaela dos días después del hecho”, informó.

Por otro lado, Castellano señaló que “al momento del homicidio, el imputado portaba el arma de fuego en condiciones de uso inmediato y sin la correspondiente autorización legal”.

El momento de la detención de Farías. Foto: El Litoral

Cautelar

Farías deberá permanecer tras las rejas mientras se lo investiga como autor del homicidio de Ávila. La medida cautelar de máxima fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela (cabecera del departamento santafesino Castellanos).

Luego del acto, el fiscal manifestó que "el juez dio por acreditada la atribución delictiva”, y añadió que “valoró las numerosas evidencias que se recolectaron en pocos días en el marco del legajo penal”. Es que a los testigos directos del hecho se suman informes balísticos, criminalísticos, la autopsia y grabaciones de video.

“En cuanto a la pena que podría corresponderle al hombre de 31 años, el juez avaló lo que sostuvimos desde la Fiscalía en relación a que sería de cumplimiento efectivo, en especial por la calificación legal seleccionada, la naturaleza violenta del hecho que se investiga, las consecuencias generadas y que el imputado tenía antecedentes por hechos cometidos con armas de fuego”, puntualizó el fiscal.

El imputado, que durante la audiencia se limitó a decir que era inocente, tiene condenas previas, por robos en 2013 y por abuso y portación de armas en 2019.

Por último, el representante del MPA explicó que “el magistrado consideró que existían peligros procesales: riesgo de fuga, porque el imputado carece de arraigo suficiente; y posible entorpecimiento probatorio”.

Al respecto, expuso que “el juez contempló que era necesario adoptar medidas de protección respecto de los testigos, para garantizar que puedan declarar en juicio con absoluta libertad”.

Martín Castellano, fiscal del caso. Foto: Archivo

Calificación penal

Al imputado se lo investiga como autor de homicidio doloso agravado (por haber sido cometido con un arma de fuego) y portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización agravada.

