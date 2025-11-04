Ocurrió en la madrugada de este lunes en barrio 2 de Abril de la Perla del Oeste. El hombre de 45 años estaba en la vereda de su casa cuando hubo un enfrentamiento entre dos bandas y recibió el balazo en la cabeza. Está internado en grave estado en el Cullen.

Un hombre de 45 años está internado en grave estado en el Hospital Cullen luego de ser baleado en la cabeza al quedar en medio de un tiroteo entre dos bandas antagónicas en la ciudad de Rafaela.

El hecho tuvo lugar en el barrio 2 de Abril, en calle Paul Harris al 1900, y según el relato de la hija de la víctima, estaban en la vereda de su casa cuando ocurre una pelea entre dos grupos de personas y se escuchan dos detonaciones de arma de fuego.

Uno de esos balazos terminó impactando en la cabeza del hombre de 45 años, identificado como Iván Ávila, que fue derivado por el servicio de emergencia 107 al hospital de Rafaela, y luego al Cullen de nuestra ciudad.

Ávila sufrió una herida de arma de fuego en el cráneo y permanece internado en grave estado en Unidad de Terapia Intensiva. En cuanto al o los autores de los disparos, la PDI y la fiscalía en turno tratan de identificar a los grupos que se enfrentaron en plena mañana de este lunes.