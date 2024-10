Camilo Sesto fue uno de los cantantes más importantes de la década de 1970, pues interpretó grandes éxitos como "Vivir así es morir de amor", "Si me dejas ahora", "Melina", entre otros, además de su icónica participación en el musical "Jesucristo Superstar" en 1975, por lo que su muerte el 8 de septiembre de 2019 representó una gran pérdida para la música española.

Y después de su fallecimiento, las miradas se han dirigido hacia su hijo, Camilo Blanes de 40 años, quien cambió de género y ahora se hace llamar Sheila Devil, pero recientemente causó preocupación por su aspecto tras ser captado afuera de la mansión que heredó de su padre.

La grandeza de Camilo Sesto como cantante es innegable, pues dejó un legado que ha inspirado a otros músicos y cantantes a seguir sus pasos, sin embargo, el aspecto de su hijo ha causado preocupación, luego que medios españoles lo captaran afuera de su domicilio.

En el encuentro con una reportera, Camilo Blanes, ahora Sheila Devil, caminaba usando únicamente lo que parece ser un camisón con un aspecto desarreglado, pues su cabello color naranja estaba despeinado, descalzo y lo que dijo tenía poco sentido.

"¿Tú de qué vas? La gente es una bola de parásitos, energéticos y de todo tipo. Amoldar tu propia historia ¿no? Tú puedes".

Expresó Sheila, luego la reportera le dijo: "Tú entiende que no te queremos molestar, pero que es nuestro trabajo" y el heredero de Sesto repitió la pregunta con un tono de incredulidad, luego se burló de lo que decía la joven y cuando le preguntó algo que quisiera decir, sólo agregó: ¿Jaja? hola, ¿qué tal? Welcome to the jungle"



El video se viralizó en redes sociales y desató comentarios como: "Más de un joven de barrio desearía haber tenido todas las herramientas y beneficios que este ha tenido para ser un hombre de provecho." "Ha tenido dinero, fama, ha viajado. Qué desperdicio." "Pobre muchacho. Qué dolor tan grande para la familia y el sufrimiento de él mismo. Ojalá encuentre su recuperación pronto".

¿Qué le pasó al hijo de Camilo Sesto?

Algunos aseguran que el consumo de drogas pueden ser la explicación a la condición de Camilo Blanes, sin embargo, muy pocas veces el heredero tiene apariciones públicas y es muy activo en sus redes sociales en donde publica contenido que confunde a sus seguidores.

Después de su transición como mujer, su contenido han sido fotografías de su aspecto físico, las cuales han llamado la atención su delgadez y extraña dentadura, ya que parece ser que ha perdido sus dientes.

También comparte fotos subidas de tono sin temor a la censura, por lo que constantemente, usuarios le dejan comentarios pidiéndole que se aleje de las adicciones y cambie el rumbo de su vida, mensajes a los cuales hace caso omiso.