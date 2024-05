El robo piraña sucedió este lunes por la noche, cuando la víctima viajaba en la línea 68, en pleno Recoleta. Le pegaron piñas y patadas mientras estaba en el piso, tras haber forcejeado. Además, dos mujeres sufrieron episodios similares esta semana

Un joven fue víctima de un violento robo en un colectivo de la línea 68, minutos antes de las nueve de la noche, en pleno Recoleta. A Facundo lo atacaron para arrebatarle el celular y denuncian que ocho personas estaban involucradas en el delito. El hecho ocurrió este lunes 27 de mayo y gracias a las imágenes tomadas por la cámara de seguridad trasera del transporte público se pudo observar lo que había sucedido.

El muchacho relató lo sucedido y contó que había tomado el colectivo en Mansilla y Larrea, mismo lugar en el que se subieron también los delincuentes, quienes se ubicaron en distintos sectores. Luego, se sentó y, como no conocía la zona, sacó el celular para ver el mapa del lugar. “Me lo quedé en la mano, siempre consciente de que pueden pasar este tipo de cosas. Lo tenía pegado a mí, agarrado con las dos manos”, afirmó.

Además, explicó: “En la siguiente parada, en Santa Fe y Pueyrredón, estas personas me vieron que estaba con el teléfono. Yo no estaba al tanto ni me imaginé que podía haber tanta gente participando en algo así”.

De un momento a otro comenzó el robo piraña, cuando uno de los integrantes del grupo se abalanzó sobre la víctima para sacarle sus pertenencias y forcejeó hasta tirarlo al piso y golpearlo con patadas en la cabeza. “Me dio mucha impotencia, no me lo esperaba. Fue un momento horrible”, afirmó Facundo en declaraciones a TN. El celular se lo llegaron a sacar, pero el joven logró recuperar la mochila que tenía. A pesar de haber estado aturdido, se levantó y corrió hacia donde estaba el chofer. Las ocho personas que formaron parte del ataque se bajaron por la misma puerta.

En ese momento se escuchó que una de las pasajeras enfatizó que “eran como quince” personas las involucradas en el delito, mientras que otra le respondió: “Sí, yo me di cuenta, sabía que iban a robar”. La sensación de ambas, según sus propios dichos, era que “estaban en algo raro”. Por su parte, Facundo se bajó después del colectivo, pero algo le llamó la atención: “La gente tenía tanto miedo que no me podía ayudar”.

Como la víctima tenía que rendir parciales orales al día siguiente, decidió priorizar el estudio y recién pudo hacer la denuncia el miércoles, más allá del susto. Allí, reconoció que el accionar de la Policía fue correcto, pero lamentó que se haya perdido la localización del teléfono que le arrebataron. “Es lo de menos igual. Lo que más me preocupa es con qué facilidad te roban”, subrayó en su testimonio. Asimismo, narró que ahora solo tiene dolor en el cuerpo, en un episodio que “podría haber sido mucho peor”.

A su vez, aprovechó la oportunidad para agradecer el aporte de la línea 68, ya que su padre se comunicó con ellos y consiguió así que le mandaran las imágenes para ver lo que había pasado y aportar esas pruebas al momento de hacer la denuncia. “Se nota que se van haciendo señas”, indicó Facundo.

En el mismo sentido, un chofer del colectivo reconoció que en el último tiempo “hay muchos casos así”, y agregó que “a un compañero también le quisieron pegar”. “Antes había más control policial”, sentenció el conductor del transporte.

Robos en la línea 59

Empleando la misma modalidad que sufrió el joven en Recoleta, este jueves se conoció que la Policía de la Ciudad detuvo a un grupo de siete delincuentes, uno de ellos menor de edad, que robaron un celular a bordo de un colectivo en Palermo. Un hombre fue quien alertó la situación ocurrida en la línea 59, antes de bajar en la misma parada que él, en avenida Luis María Campos y Olleros y dio aviso al oficial de la Comisaría Vecinal 14B.

Los sospechosos, al detectar la presencia del efectivo policial, corrieron en diferentes direcciones. Sin embargo, a raíz de las descripciones que habían realizado previamente y al apoyo óptico del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), se logró atrapar a todos en las inmediaciones de Luis María Campos y Maure. También se recuperó el teléfono robado.

Dos mujeres y cinco varones (un menor de 17 años), fueron trasladados a la alcaidía de la jurisdicción y al Instituto Inchausti respectivamente. Asimismo, los pusieron a disposición del Juzgado de Menores 2, a cargo de la Dra. Julia Marano Sanchis, secretaría 5 a cargo de Dra. María Martha Halperin.

Además, en la misma línea de colectivo, pero a la altura de Cabildo y Monroe, tres hombres se abalanzaron sobre una joven y le robaron el teléfono. El delito sucedió este miércoles por la noche, mientras los otros dos delincuentes le bloquearon la puerta para que no pudiese bajar del transporte. De todas formas, la víctima logró bajarse y escapar de la situación.