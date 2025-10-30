Efectivos de la Sección N° 26 de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, con asiento en Reconquista, esclarecieron un hecho de abigeato simple tras la denuncia radicada por el productor Hugo Héctor Blanco, quien dio cuenta de la sustracción de un ternero de su establecimiento rural ubicado sobre Ruta Nacional N° 11.

Con orden judicial, los agentes efectuaron un allanamiento en una vivienda de Calle 56, al este de la ciudad, donde finalmente se secuestraron dos terneros que fueron reconocidos por el denunciante como de su propiedad.

Se verificó además, mediante registro fílmico, que una vez restituidos las vacas madres amamantaron espontáneamente a los animales, lo que permitió confirmar su pertenencia.

En continuidad con la investigación, y por disposición del Ministerio Público de la Acusación, fue aprehendido Luciano Alfredo R., empleado de Maestranza Municipal, sindicado como autor del hecho. La detención se concretó sin incidentes y el implicado quedó alojado en la celaduría de la Unidad Regional IX, a disposición de la justicia.