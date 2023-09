El hecho se conoció en la tarde del miércoles 30 de agosto. Según se supo, la médica que lo atendió radicó la denuncia y el menor quedó internado en la sala de pediatría.

El fiscal de turno, Dr. Sebastián Marichal pidió análisis de laboratorio y que se investigue la causa. Según explicó el funcionario judicial, está interviniendo la policía, el área de niñez de la localidad de Las Garzas, lugar donde reside el niño, y de la Secretaría de Niñez provincial.

"En cuanto a las medidas investigativas, se les extrajo sangre para ser analizada. Igualmente, por lo pronto llegó con la madre, descompuesto, y bueno, ahí es donde se le detecta un fuerte aliento etílico. Igualmente, está bien el menor y la cuestión de que si hay posible delito atrás o no, es todo bastante complejo. De ahí, lo que más interesa es que intervenga el área niñez de la municipalidad o de provincia para ver si hay alguna vulneración de derechos y después ver, porque uno no puede saber si el niño tomó solo, si se lo dio a alguien, y si eso implica o no un delito".

"La madre lo llevó, así que tampoco se puede decir nada al respecto, así que es como que todavía es muy vidrioso que es lo que se pueda establecer de esto. Pero bueno, el momento está fuera de peligro y, en definitiva, no tenemos mayor información", explicó Marichal.