En su rol de autoridad fluvial, Prefectura Reconquista anunció en la mañana del lunes que el hidrómetro local alcanzó los 5,10 metros, con pronóstico de creciente, razón por la cual se encuentra en ejecución la Etapa de Alerta del Plan de Inundaciones.

Ante esa circunstancia, la fuerza naval recomendó a quienes navegan con embarcaciones menores y/o de placer, hacerlo con “suma precaución” debido a la presencia de raigones que se desplazan semisumergidos arrastrados por la corriente, en riachos y arroyos de la región, como también así por el río Paraná.

También aconsejó a los navegantes controlar la velocidad de navegación a los efectos de evitar grandes marejadas, las cuales golpean contra los hogares de la población isleña - ribereña, produciendo además que las embarcaciones amarradas se vean afectadas y se produzcan desprendimientos de costas, rotura de instalaciones costeras, etc.

El comunicado, firmado por el prefecto Marcelo Cardozo, titular de la delegación local, recordó a todos aquellos que salgan a navegar que deben llevar en todo momento colocado el chaleco salvavidas, y que el timonel es el responsable de la seguridad de todos.

Refuerzo de defensas

Por su parte, el intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos indicó que “la situación es la misma que veníamos trabajando la semana pasada”, donde “teníamos pronóstico de crecida del río, pero los niveles de ese pronóstico no se cumplieron”.

El mandatario reconquístense analizó el panorama, que se presenta menos grave de lo proyectado: “Para el día 7 teníamos un pronóstico de 5,35 metros, y para los días 13 y 14 teníamos un pronóstico de 5,65 metros. Hoy recién tuvimos una altura de 5,10 metros, que es el estado de alerta. 5,30 metros sería el nivel de evacuación”.

El agua rodea a Puerto Reconquista.

“Gracias a Dios y al trabajo que venimos haciendo desde hace varios años, pudimos reforzar las defensas norte del río. En Puerto Reconquista pudimos instalar los tres sistemas de bombeo que tenemos dentro del plan de drenaje del Puerto. Eso nos permitió que hoy no tengamos 40 o 50 familias que tendrían que estar evacuadas si no hubiéramos realizado la obra de las defensas”.

En cuanto a la situación en el casco urbano de la ciudad, resaltó que “lo mismo pasa en los barrios de nuestra ciudad, donde lugares que, con esta lluvia extraordinaria, en los últimos 24 horas cerca de 100 milímetros en muchos barrios, tendríamos mucha gente con agua dentro de sus viviendas. Y eso nos ocurre gracias a la obra del Plan Integral de Desagües Pluviales que pudimos completar y hoy está funcionando la mayor parte de las 900 manzanas que se intervinieron, donde se enterraron 11.500 tubos para asegurarnos que el drenaje mejore”.

Vallejos valoró los resultados obtenidos por las obras hídricas consideradas históricas, pero no perdió de vista que “por otro lado, también tenemos la problemática que generó tantas obras de desagües, de agua potable, de cloacas, que hicieron que algunas calles sean prácticamente intransitables por el barro. Eso fue generado por estas obras, seguramente nos va a llevar un tiempo todavía restablecer la normalidad del tránsito en los días de lluvia y lugares que son prácticamente intransitables por el barro”.

“Pero bueno, nos queda ahora resolver el problema de la superficie, que es tratar de mejorar la calidad de la calzada natural; hay propuestas, de poder avanzar en cordón cuneta y ripio. Hay propuestas también de algunos de poder avanzar en pavimento”, señaló.

Problema resuelto

Para graficar los beneficios de la red de desagües pluviales realizada, puso en perspectiva que “hoy estamos muy muy contentos que la gente no se volvió a inundar con estas lluvias. Imagínese que hay más agua acumulada en el centro histórico de la ciudad que en barrios como Chapero, Obligado, América, Unidos, Techito Verde, Techito Azul, que con mucho menos ya se anegaban”, y esta obra de desagües pudo resolver gran parte de ese problema.

Igualmente, el titular municipal dijo que “todo el municipio está preparado para el fenómeno ‘El Niño’, que recién empezamos a vivir y pueden seguir las lluvias extraordinarias”, y lo propio aseguró que se gestiona por el crecida del río en conjunto con Protección Civil: “Para trabajar principalmente desde el punto de vista preventivo, y que la ciudad siga funcionando con normalidad, no digo como que si nada pasara, pero que la vida de la ciudad siga lo más normal posible, y que no nos afecte como en otras ocasiones nos afectaba cuando no teníamos estas obras de infraestructura que pudimos concretarlas”.

Por último y respecto al denominado Callejón de La Cortada, un punto del este urbano que sufría inundaciones recurrentes a causa de excesos pluviales, el intendente Vallejos sostuvo que “generalmente, cuando teníamos estas lluvias teníamos que estar andando en canoa, y eso no ocurrió. Se construyó un canal de drenaje, y eso canaliza el agua que va desde el centro hacia el sector este de la ciudad. Quiero agradecer a la familia Roberts que permitió que podamos construir este canal, que sale por dentro del campo de su propiedad”.