Un jardín de maleza seca y parda no es algo de lo que muchos jardineros quieran alardear.

Pero ese es exactamente el tipo de patio que buscaban los organizadores de un concurso en Suecia cuando lanzaron el premio al "Jardín más feo del mundo".

Según los organizadores, el césped de Murray "presume de chuletas profundas y secas". Crédito: Region Gotland

Se invitó a personas de todo el mundo a publicar fotos de su césped deshidratado en las redes sociales para intentar ganar el cuestionable galardón.

La intención, según los responsables del proyecto, era sensibilizar sobre "el ahorro de agua a escala mundial cambiando la norma del césped verde".

El concurso se puso en marcha en colaboración con la actriz de Hollywood y ecologista Shailene Woodley, que calificó el concurso de "excelente manera de influir en la gente para que utilice menos agua".

"¡Envía una foto del verano pasado en tu césped seco y feo para nuestro concurso The World's Ugliest Lawn! Compártelo desde la cuenta pública de Instagram usando el hashtag #worldsugliestlawn o envíalo un correo electrónico a uglylawn@gotland.se

El primer premio, además del honor, es una camiseta usada con el texto "Proud Owner of The World's Ugliest Lawn". Las imágenes son juzgadas por un jurado internacional, así que tienes la oportunidad de ganar incluso si no hayas ganado el césped más feo de Gotland este verano. El concurso dura hasta el 25 de diciembre y puedes competir con fotos de todo el 2023", decía la invitación al certamen en las redes sociales.

Los céspedes, cuyo mantenimiento puede requerir grandes cantidades de agua, son objeto de un creciente escrutinio a medida que el cambio climático hace más frecuentes e intensos los periodos de sequía.

La iniciativa mundial se lanzó en el sitio web oficial de Gotland, Suecia. En su página web se explican los motivos: "Se utilizan enormes cantidades de agua para regar el césped por estética. A medida que el mundo se calienta, la escasez de agua es un problema creciente".

Se prevé que la escasez de agua en las zonas urbanas afecte hasta a 2.400 millones de personas en 2050, según datos de la Unesco.

"Al no regar el césped por motivos estéticos, podemos proteger la disponibilidad de aguas subterráneas", señalaron los organizadores del concurso.



Según los organizadores, el césped de Murray "ostenta profundos y secos surcos creados por tres bandicuts salvajes (pequeños marsupiales endémicos de Australia) y no se desperdicia ni un decímetro cubierto de polvo en regarlo".

Un comunicado de prensa enviado por la oficina de Gotland el jueves añadía: "Por eso, el planeta, y sus menguantes reservas de líquido vivificante, te dan las gracias, Kathleen, así como esos bandicoots traviesos, traviesos que marcan tu propiedad para un bien mayor".

Murray declaró en el comunicado de prensa sobre su triunfo: "¡Estoy terriblemente orgullosa! Sabía que tendría mis 5 minutos de fama, ¡aunque fuera por tener el césped más feo del planeta! Ahora estoy liberada de volver a cortar mi césped".

Murray posee ahora un certificado y una camiseta reciclada que la proclaman "orgullosa propietaria del césped más feo del mundo".

Los organizadores añadieron: "Gotland pretende ahorrar agua cambiando la norma del césped verde y mostrando a Suecia y al mundo que un comportamiento sostenible no tiene por qué ser aburrido".

El concurso siguió a otro similar por el césped más feo de Gotland en 2022.