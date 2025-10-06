Las tareas de control vehicular que lleva adelante la Guardia Provincial, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, permitieron en los últimos días recuperar dos vehículos con pedido de secuestro activo, ambos vinculados a causas judiciales iniciadas en la provincia de Buenos Aires.

El primer procedimiento tuvo lugar el 2 de octubre a las 18:30, cuando personal de la Unidad Operativa Regional N°4 (Rosario) realizaba controles en el peaje de la Autopista Rosario–Santa Fe (AP01), a la altura del kilómetro 22, en jurisdicción de Puerto General San Martín.

Irregularidades en los números

Allí, los uniformados detuvieron la marcha de una Ford Ecosport tipo rural, conducida por un hombre mayor de edad. Durante la verificación, detectaron irregularidades en la cédula verde del rodado, que carecía de las medidas de seguridad oficiales. Al cotejar la numeración del chasis, surgió que no coincidía con la documentación exhibida.

La Ford Ecosport recuperada en Puerto General San Martín. Foto: Gentileza

Una rápida consulta al sistema 911 y a la Dirección de Guardia Provincial confirmó las sospechas: el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 14 de noviembre de 2023, con intervención de la UFI del Departamento Judicial Escobar. La camioneta fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 5ta de Puerto General San Martín, donde quedó a disposición de la justicia bonaerense.

En Angélica

El segundo operativo ocurrió apenas dos días después, el 4 de octubre, en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 199,5, jurisdicción de Angélica, en el departamento Castellanos.

Efectivos de la Unidad Operativa Regional N°2 (Rafaela) detuvieron una camioneta Nissan Frontier, conducida por L. F. V., acompañado por R. V.. Durante la verificación de rutina, el sistema SIFCOP (Sistema de Información Federal de Capturas) arrojó un resultado contundente: el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde 2023, vigente en el marco del Convenio Policial Argentino.

La Nissan Frontier recuperada en Angélica. Foto: Gentileza

Por disposición del fiscal en turno, Dr. Pedro Machado, los dos ocupantes fueron trasladados a sede policial, donde se formalizó el secuestro del vehículo y se labraron las actuaciones correspondientes.

Ambos procedimientos, realizados en el marco de controles preventivos, reafirman la eficacia del trabajo conjunto entre las unidades operativas de la Guardia Provincial y la coordinación judicial interprovincial, que continúa dando resultados concretos en la lucha contra el delito automotor.