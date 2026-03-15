A semanas de las polémicas declaraciones de Ian Lucas, las cuales mostraron las diferencias en su vínculo, y tras su eliminación de MasterChef Celeberity (Telefe), Evangelina Anderson busca la forma de despejar su mente y traer nuevamente la tranquilidad a su vida. Es por eso que la modelo recurrió al gimnasio y la actividad física para olvidarse de los escándalos y centrarse en su crecimiento personal. Así las cosas, este sábado, la figura de la televisión sorprendió a sus seguidores al mostrar su exigente rutina de entrenamiento.

“Reina asesina”, fueron las palabras que eligió Anderson para describir su video de entrenamiento. Estas palabras no fueron casualidad, ya que la modelo eligió musicalizar el clip con la canción “Killer Queen” de 5 Seconds of Summer. El entrenamiento de Evangelina comenzó con una serie de peso muerto. para esto, la exparticipante de MasterChef puso un pie en dos cintas de correr y descendió utilizando una pesa kelber.

Luego, en el mismo lugar, realizó sentadillas profundas, bajando en línea recta. Continuando con el trabajo de la parte inferior, Evangelina tomó una pelota de 3 kilos y realizó extensiones sobre un banco, fortaleciendo la zona media y sus piernas. Acto seguido, la influencer realizó una serie de sentadillas a una pierna con peso. Para esto puso un pie sobre un banco y, sosteniendo nuevamente una pesa kelber con su mano, se elevó hasta extenderse.

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En cuanto a la parte superior de su cuerpo. Anderson realizó ejercicios en una barra. Colgada en el aire, Eva realizó una serie de abdominales. Contrayendo sus rodillas, una vez para cada lado, la modelo también sumó otro ejercicio para la zona media. Así, tras su eliminación del certamen culinario, la influencer buscó dejar atrás el conflictivo final de su relación con Ian Lucas.