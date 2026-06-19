Una mujer fue víctima de un intento de robo en Remedios de Escalada, partido de Lanús, pero logró recuperar su moto gracias a un dispositivo de seguridad que emite descargas eléctricas.

El hecho ocurrió el jueves por la noche, quedó filmado por cámaras de vigilancia y se volvió viral por la inesperada reacción de uno de los delincuentes, que cayó al suelo tras recibir una descarga eléctrica.

Todo ocurrió cerca de las 20, cuando Débora, una tatuadora, llegó a la casa de una clienta para trabajar. Mientras bajaba de su moto fue interceptada por dos motochorros que la amenazaron para quedarse con el vehículo.

Puede interesarte

La mujer optó por no resistirse y entregó la moto. Sin embargo, cuando los delincuentes ya escapaban, activó a distancia un dispositivo de seguridad que tenía instalado en la moto.

Las imágenes muestran cómo uno de los ladrones, que ya circulaba con la moto robada, recibe una descarga eléctrica y cae abruptamente al suelo. Segundos después, ambos delincuentes abandonan el intento de robo y escapan a pie.

Una mujer evitó que le robarán la moto usando una descarga eléctrica a distancia en un suceso que ocurrió en Remedios de Escalada.



Ocurrió cuando la víctima estaba llegando a su casa donde fue interceptada por dos motochorros que le exigieron bajar del rodado y escaparon. pic.twitter.com/pIj24ZXZjz — Expediente Cero (@Expediente_Cero) June 18, 2026

“Activé el Shock-Bag y esperé”, relató la víctima en una entrevista televisiva y agregó “Ya me habían robado cuatro motos”.

“Compré el dispositivo porque ya me robaron cuatro motos y estaba cansada de perder permanentemente mi herramienta de trabajo”, aseguró.

Puede interesarte

Según detalló, el mecanismo genera una descarga de 6000 voltios mediante una correa instalada en el asiento del conductor y puede activarse a distancia mediante un control remoto.

“Supongo que le habrá dolido”, dijo entre risas al recordar el momento en que recuperó su vehículo.

Aunque el robo no llegó a concretarse y no hubo denuncia formal, la Justicia inició actuaciones de oficio. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción N.º 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

El video del episodio comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó debate sobre el uso de dispositivos de seguridad para prevenir robos de motos en el Conurbano bonaerense.