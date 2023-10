Luego del triunfo ante San Telmo, que confirmó la continuidad de Patronato en la Primera Nacional, el plantel Santo regresó este martes a los entrenamientos con vistas al partido del próximo domingo, a las 15:30, ante Almagro en 3 de Febrero. Dicho cotejo, será dirigido de manera interina por Gabriel Graciani.

ℹ️ El Club Atlético Patronato informa que, de común acuerdo, Rodolfo De Paoli no continuará al frente del plantel profesional de fútbol.



Asimismo, agradece el trabajo realizado tanto por él como por su cuerpo técnico y les desea el mayor de los éxitos para lo que viene.



Este martes, en el predio La Capillita, Rodolfo De Paoli le comunicó a los jugadores, colaboradores y empleados su decisión de no continuar al frente del equipo el año próximo y, por lo expresado a Mirador Entre Ríos, no encontró sentido el dirigir estas últimas dos fechas y, a la vez, permitirle a la nueva Comisión Directiva, la búsqueda del nuevo entrenador.



El bonaerense continuará en Paraná unos días para terminar de arreglar la rescisión de su contrato con Patrón, siendo que este miércoles hablará en Conferencia de Prensa en la sede de calle Grella en horas del medio día.



“El Club Atlético Patronato informa que, de común acuerdo, Rodolfo De Paoli no continuará al frente del plantel profesional de fútbol. Así mismo, agradece el trabajo realizado tanto por él como por su cuerpo técnico y les desea el mayor de los éxitos para lo que viene”, indica el comunicado en redes sociales de la entidad.



HABRÍA DADO INDICIOS

Desde hace varias fechas atrás, tanto en Rueda de Prensa cómo en Conferencias, Rodolfo De Paoli emitió diferentes mensajes en relación a su futuro, desde el proceso electoral y la incomodidad de las mismas en el plantel, cómo el resaltar que Oscar Lenzi, quién lo trajo, no seguirá formando parte en la dirigencia.



El ex presidente mantenía una buena relación con el ya ex entrenador, con quién se lo vio jugando al golf y almorzando en su hogar. Además, en otro aspecto, había marcado que no quería poner en compromiso a ningún candidato a presidente en relación a su futuro y, por último, que su objetivo de dejarle algo al club, estaba hecho con la promoción de varios juveniles.



En su última Rueda de Prensa, el tono de despedida se hizo presente en varios pasajes, desde marcar “este yo o quién continúe”, hasta el hablar de la comodidad externa que sintió con la gente y el periodismo para con él.

NÚMEROS

El ex director técnico Santo, dirigió 19 partidos (3 de manera Internacional), cosechando 7 victorias, 2 igualdades y 10 derrotas, consumando un total de 33,3% de efectividad. Además, quedará en la historia cómo el técnico que dirigió a Patronato en su primer y único triunfo internacional en Copa Libertadores y condujo la clasificación a la Copa Sudamericana.



Por otra parte, Data Patringa, resalta que ‘Rodo’, es el quinto entrenador de la Era Profesional que no llega a 30 partidos como entrenador, siendo Sergio Lippi, Ricardo Zielinski, Gustavo Álvarez y Walter Otta los demás.