Después de seis meses de emisión, la casa de Gran Hermano (Telefe) sigue sin poder erradicar la violencia y los comentarios despectivos de la jugadora favorita, Juliana “Furia” Scaglione. En la gala de eliminación del lunes por la noche, el conductor del popular reality, Santiago del Moro, se refirió a algunas expresiones inapropiadas de Furia.

Juliana hizo un comentario despectivo sobre el HIV a modo de burla, lo que no pasó desapercibido para los fanáticos del programa. Esto llevó a Santiago del Moro a explicar en vivo lo que había ocurrido. Sin embargo, muchos espectadores interpretaron que el conductor estaba tratando de justificar a la jugadora, algo que no se hizo con otros participantes.

El comentario de Juliana estaba relacionado con Marisol, la novia de Martín Ku, quien entró a la casa por unos días para acompañar a su pareja, pero no logró llevarse bien con Furia. “Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme, pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver”, afirmó Furia. Y continuó: “A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa, pero conmigo no. ¿Yo qué tengo? ¿HIV? ¿Tengo olor a mierd*? ¿Qué tengo?”. En esta línea, se entiende que Furia quiso mencionar el HIV de manera despectiva. Por esto, el conductor salió en su defensa.

“Si tuvieran siete meses una cámara las 24 horas del día, ¿no dirían algún tipo de cosa que para el afuera pueda ser cancelable?”, preguntó del Moro, tratando de justificar el comentario durante la gala del lunes. Sin embargo, los seguidores del reality presentes en el estudio no lo toleraron y lo abuchearon.

Catalina Gorostidi, exjugadora de esta edición, intervino repudiando los comentarios de Furia, lo que fue bien recibido en las redes sociales. A pesar de que del Moro intentó silenciarla, los usuarios la apoyaron. Finalmente, Catalina decidió abandonar el estudio de televisión tras la confrontación con el conductor.