Dos gigantes ejemplares de peces remo, también conocidos como 'peces del fin del mundo', aparecieron varados en una playa de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, en México.

Los enormes animales fueron avistados por turistas. Según el testimonio, publicado en redes sociales y citado por TV Azteca, las hermanas Monica y Katie Pittenger caminaban por la orilla del mar cuando vieron algo brillante en el agua; al acercarse, descubrieron que se trataba de dos grandes peces plateados.

Tras el hallazgo, como se puede observar en el video publicado, otros turistas se acercaron y empujaron a los ejemplares hacia el agua, logrando que volvieran al mar.

El hecho ocurrió a finales de febrero de 2026 en la costa de Cabo San Lucas

La aparición también ha generado inquietud, puesto que este pez, que es de aguas profundas, recibe su característico nombre, de 'fin del mundo', porque existe la creencia popular de que su aparición es una antesala a un terremoto u otro desastre natural.

No obstante, los científicos sostienen que su aparición ocasional en las costas se puede deber al deterioro en su estado de salud, después de haber sufrido desorientación o debilidad, y también a cambios en las corrientes marinas, alteraciones en la temperatura del agua o tormentas intensas, recoge el portal Ecoosfera.