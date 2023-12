Pampita y Moria Casan protagonizaron un fuerte cruce en el Bailando 2023 y se dijeron de todo durante la devolución de los participantes Martu Morales y Yeyo de Gregorio. Las jurados terminaron a los gritos y Marcelo Tinelli las tuvo que frenar.

"Acá hay muchos votos distintos. Todos somos libres y por eso les voy a poner esto", dijo Pampita dándole un 10 a la pareja compuesta por Yeyo Di Gregorio y su bailarina Martu luego de ver a la influencer llorar por el 0 que le había puesto Àngel de Brito.

"Me parece injusto lo que dice la señora Ardohain. Por qué le regalan 10, yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira. No seas buchona", le dijo Moria a la modelo.

"No digas regalamos, yo no regalo nada. Tengo muchos años de oficio, soy una señora que nunca falta", dijo La One. "Qué sensible está Moria hoy. Me banco todos los 10 que le regalás a todos los participantes que bailan pésimo. Yo también soy una señora de 45 años, mucho más señora que vos", le dijo.

”A mí no me ningunea nadie. Hace siete años me ningunearon acá, lanzó Pampita a lo que Moria le respondió contundente.

“Siempre buchoneas al jurado, sos una buchona”, le disparó la one. ”Vos sos la buchona de la producción. Le pones 10 a los que te pide la producción”, generando la sorpresa del conductor que intentó detener la intensa pelea.