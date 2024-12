Jorge Rial no se banca a Susana Giménez. Lo ha dicho siempre y lo sigue ratificando cada vez que alguien le pregunta por qué la castiga tanto. La última vez que habló de ella la tildó de 'vaga' y 'analfabeta' y la Diva le respondió al aire.

Pero este lunes en un mano a mano vía streaming con Yanina Latorre, Rial volvió a la carga y la comparó nada más y nada menos que con la China Suárez. "Se hace la dolobu pero ella era la China de los 70. Le afanó Monzón a Pelusa, también se metió con Cacho Castaña que se tuvo que escapar... se horroriza y hacía lo mismo".

Con el comentario Rial intentó exponer a Susana como una 'roba maridos', uno de los puntos que más se le ha cuestionado a la China Suárez. Independientemente de que se pueda poner en discusión de que es el hombre quien tiene el compromiso y la tercera en discordia no, la indirecta del periodista se entendió al vuelo.

No conforme con eso, cerró: "Susana tiene un límite de memoria de las últimas 48 horas. Preguntaba lo de Gardiner como si hubiera sido el año pasado pero pasó el viernes. Por eso digo que es vaga, no porque no trabaje sino porque no le calienta estudiar ni saber nada de la persona que lleva al piso. No puede ser, lo lleva a Darín, que lo vio desnudo durante 10 años y tiene que leer un papel de su vida".