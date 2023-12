Ricardo Centurión dio positivo de cocina en un control nacotest durante un operativo vehicular en Villa Soldati. El futbolista se sometió al estudio, pero al conocer el resultado, intentó huir del lugar.

Personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad se encontraban recorriendo las inmediaciones del Complejo Habitacional Soldati, donde detuvo al marcha de dos vehículos para identificar a varios hombres que iban en su interior. Se trataba de un Peugeot 208 y un Mercedes Benz A250, este último conducido por el exfutbolista de Boca y Racing. Se estima que el hecho ocurrió a las 3.30 del viernes.

Mientras los oficiales intentaban identificar a los ocupantes del Peugeot, Centurión se marchó del lugar y fue perseguido e interceptado en Rabanal al 6200. Tras haber quedado demorado, el futbolista, no fue detenido pero fue notificado de su causa e le incautaron su vehículo.

Según fuentes policiales, en el interior del auto del futbolista había un cigarrillo con una sustancia similar a la marihuana y un blíster de clonazepam de 2mg conteniendo dos pastillas.

El último paso, por el fútbol, de Centurión

El volante disputó 10 partidos en Barracas Central, solamente en uno completó los 90 minutos y no anotó ningún gol. Su último encuentro fue ante Vélez por la fecha 12 de la Liga Profesional el 16 de abril de 2023. Tras su salida, del Guapo, se alejó del fútbol aunque fue ofrecido a Tigre a mitad de año, pero no se cerró la negociación.

“Me cansé de la vida, estoy solo”

“Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mi mismo, era difícil”, sentenció el futbolista en una entrevista que dio en Radio La Red, en septiembre de 2022.