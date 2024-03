El sol salió a las 6.54, cuando la temperatura rondaba los 24.7°C, la humedad era de 90% y la presión de 1005.4 hPa.

La jornada se presentó además con buena visibilidad (12km) y vientos del noreste de 13 km/h.

Se espera, en tanto, que la máxima llegue a los 27°C y el sol se ponga a las 19.36.

Alerta por tormenta

Mientras, el organismo mantiene el alerta amarillo por tormentas para la región.

Después del mediodía, se estima que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Por esto, el SMN recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atentos ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.