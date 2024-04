La cantante y actriz Rihanna está siendo duramente criticada por su sesión de fotos para la edición primavera de la revista Interview, algunos hablan de “irrespeto al cristianismo” y como tal, a la religión en general.

La artista apareció vestida con un traje de monja católica, sin embargo, este es “sexy”, su parte de arriba está descubierta dejando ver su pecho e incluso en el video alusivo a la sesión fotográfica la cantante deja ver ‘un poco más’.

Más allá de su vestimenta, el título de la entrevista es ‘Rihanna está lista para confesarse’, lo que desató aún más las burlas y críticas hacia la artista.

🌟 | Rihanna enfrenta críticas por su provocativa portada de revista vestida como una monja sexy, lo cual ha sido tildado de burla religiosa por numerosos seguidores y críticos.pic.twitter.com/yvKskeBUud — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 9, 2024

Los comentarios tanto en su perfil de Instagram, como en la cuenta de la revista no se hicieron esperar, muchos de los creyentes usaron pasajes bíblicos para ‘pedir perdón’ por los actos que la artista está cometiendo; estos fueron algunos de los comentarios en redes:

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. - Lucas 23:34″, “Esto es simplemente desagradable, ni siquiera soy cristiano ni católico y siento que es una falta de respeto y de mal gusto”, “Eso no es posible, dejen en paz a todas las religiones”, “Soy musulmán, pero esto es un insulto a la religión cristiana. ¡Broma con todo menos con las religiones!”, “Esto es tan irrespetuoso, estoy cansado de la falta de respeto hacia Dios y su pueblo. No leeré esta revista ni compraré ningún producto Rihanna en el futuro”.

Rihanna se ubicó como una de las estrellas musicales más influyentes de la industria artística, debido a la sólida trayectoria que forjó a lo largo de los años. La cantante conquistó con su voz, su talento, su belleza y sus movimientos, logrando colaborar con grandes colegas como Shakira, Drake, David Guetta, Kanye West, entre otros.

Según el portal Celebrity Net Worth, portal que informa sobre los valores exactos de las fortunas de los famosos, Rihanna acumula 1.7 billones de dólares en total de todo lo que tiene en dinero, acciones, bienes y demás, haciéndola una de las artistas más acaudaladas de todo el planeta.