Un hombre de 37 años murió después de ser brutalmente golpeado por cuatro personas que lo acusaron de haber robado una bicicleta en Copacabana, Río de Janeiro. Tras el ataque, la Policía determinó que el rodado no había sido sustraído: pertenecía a la hermana de la víctima, quien se lo había prestado.

El hombre fue identificado como Cláudio Rafael Landeiro. Por el crimen fueron detenidos dos guardias de seguridad y dos repartidores de comida, señalados como los presuntos responsables de la golpiza. Los cuatro quedaron bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación y enfrentan cargos por homicidio.

El episodio ocurrió cuando Landeiro circulaba en bicicleta por el turístico barrio carioca. Según la reconstrucción realizada por la Policía Civil de Río de Janeiro, en un momento se detuvo frente a un comercio porque quería comprar cigarrillos. Sin embargo, no tenía dinero y finalmente no concretó la compra.

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En esas circunstancias, uno de los guardias de seguridad se acercó y le preguntó si la bicicleta que llevaba era suya. Landeiro respondió que no. Esa contestación despertó sospechas y derivó en una discusión. Poco después se sumaron las otras tres personas que ahora están detenidas.

Homem morre após ser espancado ao ser confundido com ladrão em Copacabana.



Claudio Rafael Landeiro foi levado ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos; caso é investigado pela polícia.



A polícia investiga a morte de Claudio Rafael Landeiro, 37 anos, que foi… pic.twitter.com/LC8xDOfF4R — ℂ𝔸𝕆𝕊 ℕ𝕆 ℝ𝕀𝕆 𝔻𝔼 𝕁𝔸ℕ𝔼𝕀ℝ𝕆 (@CAOSNORJ021) August 20, 2026

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y permitió a los investigadores reconstruir la violencia del ataque. El comisario de la Policía Civil encargado del caso describió lo ocurrido como “una sesión de linchamiento que duró nueve minutos”. De acuerdo con la investigación, durante ese lapso Landeiro recibió 63 golpes.

Cuando terminó la agresión, el hombre quedó tendido sobre la vereda. Uno de los puntos que también está bajo análisis es lo ocurrido inmediatamente después: permaneció allí durante aproximadamente media hora sin recibir asistencia médica.

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Finalmente fue trasladado al Hospital Miguel Couto, donde los médicos intentaron atender las graves lesiones que presentaba. Pese a los esfuerzos, murió como consecuencia de los golpes recibidos.

La familia denunció el ataque y aportó un dato clave para esclarecer el origen de la acusación: la bicicleta pertenecía a la hermana de Landeiro y ella misma se la había prestado. Los familiares también informaron a los investigadores que el hombre presentaba trastornos mentales.

Con las imágenes de las cámaras como una de las principales pruebas, la Justicia brasileña deberá ahora determinar la responsabilidad de cada uno de los cuatro detenidos en una agresión que comenzó por una sospecha equivocada y terminó con la muerte de un hombre en plena vía pública.