El insólito episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad: uno de los delincuentes cobró una compra con QR mientras su cómplice hacía de campana.

Una situación insólita tuvo lugar en las últimas horas durante un robo a un kiosco de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Aunque todo ocurrió en cuestión de minutos, quedó grabado en una cámara de seguridad.

En las imágenes se puede observar cuando los delincuentes irrumpen en el negocio y uno de ellos reduce a la empleada, que justo se encontraba contando la recaudación del día detrás del mostrador, y la encierra en el baño.

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Su cómplice, mientras tanto, se quedó cerca de la entrada para controlar que nadie interrumpiera el robo. Hasta ese momento, todo transcurría sin sobresaltos para los asaltantes. Pero entonces entró una clienta.

Fue en ese momento cuando, para no despertar sospechas, el ladrón se colocó detrás del mostrador y empezó a atenderla como si fuera un empleado más.

#RíoNegro ENCERRÓ A LA EMPLEADA DE UN KIOSCO EN EL BAÑO Y SE PUSO A ATENDER A UNA CLIENTA EN PLENO ROBO: LE VENDIÓ UNA GASEOSA Y CIGARRILLOS Y HASTA LE COBRÓ CON QR ANTES DE ESCAPAR CON 500 MIL PESOS



El insólito hecho ocurrió en un comercio ubicado en Alem al 1700, en la… pic.twitter.com/DYlPSfUz70 — 24con (@24conurbano) September 7, 2026

Tomó los productos, pasó la compra por la caja y completó el cobro mediante QR. Incluso entregó el ticket antes de que la mujer abandonara el lugar, aparentemente sin advertir que acababa de ser atendida por un delincuente.

Una vez que la clienta se fue, los ladrones completaron el robo antes de escapar: tomaron el dinero en efectivo de la recaudación, la caja correspondiente a la quiniela y el teléfono celular de la empleada del kiosco.

Según indicó La Mañana de Cipolletti, el aparato que se llevaron tenía un valor estimado de 500 mil pesos. A esto se sumó parte de la mercadería y, en total, una suma cercana a otro medio millón de pesos, que era el dinero en efectivo que había en el comercio.

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La dueña del negocio se refirió al episodio con una mezcla de indignación e ironía y destacó el insólito detalle del pago electrónico. “Al menos en este robo se puso a atender y me devolvió unos pesos por QR de las compras”, comentó a los medios locales.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del kiosco y permitió reconstruir los distintos momentos del asalto.