Franco Agustín Morales, de 24 años, fue asesinado de un disparo en el tórax el jueves 13 de agosto en Allen, Río Negro, después de acudir a un encuentro que había coordinado por redes sociales para vender su moto.

Según la hipótesis de la Fiscalía, cuatro hombres llegaron hasta el lugar, lo atacaron y escaparon con el rodado y su teléfono celular. La causa ya tiene tres sospechosos detenidos, mientras un cuarto permanece prófugo y con orden de captura.

El crimen ocurrió cerca de las 18 en calle México al 30, donde Morales había acordado encontrarse con un supuesto interesado en comprarle la moto.

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Para la Fiscalía, los atacantes llegaron hasta el lugar a bordo de dos motocicletas y al menos uno de ellos estaba armado con un revólver. En la vereda increparon al joven y le dispararon en el tórax para concretar el robo.

Después del ataque, los cuatro escaparon con la moto de Morales y su teléfono celular iPhone.

La investigación tuvo un nuevo avance durante el fin de semana. Los dos primeros sospechosos se presentaron voluntariamente en una dependencia policial el viernes y posteriormente fueron imputados. Luego, un tercer joven, de 20 años y domiciliado en Neuquén, se entregó el domingo por la noche en la Comisaría Sexta de Allen y quedó detenido por disposición de la Fiscalía.

Con esa detención, tres de los cuatro hombres señalados en la investigación quedaron bajo custodia, mientras continúa la búsqueda del restante, que está identificado y tiene una orden de captura vigente.

La supuesta compra de una moto que terminó en una emboscada

De acuerdo con la reconstrucción presentada por las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli, Morales había publicado su moto para venderla y coordinó mediante redes sociales un encuentro con un supuesto comprador.

La principal hipótesis sostiene que la operación habría sido utilizada como una trampa para llevar a la víctima hasta el lugar donde finalmente fue atacada.

Los dos primeros detenidos fueron acusados como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causa, en concurso real con robo en lugar poblado y en banda agravado por el empleo de un arma de fuego.

El juez de Garantías Julio José Martínez Vivot formalizó los cargos, habilitó una investigación penal preparatoria por cuatro meses y dispuso un mes de prisión preventiva para ambos, al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El tercer sospechoso quedó detenido después de presentarse voluntariamente acompañado por sus padres. La formulación de cargos contra él estaba prevista para este martes, de acuerdo con la información judicial difundida tras su detención.

Por ese motivo, hasta la última actualización disponible, la causa tenía tres detenidos, pero solamente dos de ellos habían sido formalmente imputados por el homicidio.

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Entre los elementos reunidos durante la investigación aparecen las pericias de Criminalística realizadas en la escena, el informe preliminar de autopsia y las imágenes de cámaras de seguridad que registraron movimientos de los sospechosos.

Otro elemento incorporado al expediente fue un iPhone que estaría vinculado con la víctima. El dispositivo fue localizado mediante rastreo satelital y encontrado sumergido en la zona de Puente 83.

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Según la investigación, las cámaras permitieron reconstruir movimientos anteriores y posteriores al ataque y contribuyeron a avanzar en la identificación de los sospechosos.

Mientras se aguarda la situación procesal del tercer detenido, la búsqueda continúa sobre el cuarto hombre señalado como integrante del grupo que habría participado del ataque contra Morales.