En el marco de un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 199, personal de la Unidad Operativa Regional 2 de Rafaela procedió a detener la marcha de un automóvil Chevrolet Tracker de color blanco, conducido por R. B. D., quien viajaba acompañado por su hija de 5 años.

Durante la fiscalización, y ante la ausencia de documentación del vehículo, los efectivos realizaron la verificación de guarismos de chasis y motor. En ese contexto, durante la inspección del habitáculo se localizó, debajo del asiento del conductor, una bolsa plástica sellada que contenía sustancias presuntamente estupefacientes.

Ante el hallazgo, se convocó a dos testigos hábiles y se dio inmediata intervención al Auxiliar Fiscal, quien ordenó solicitar una orden judicial de allanamiento del vehículo y dar participación a personal de la División Microtráfico – Distrito Rafaela.

Minutos más tarde, personal especializado se hizo presente en el lugar y, con la correspondiente orden judicial, realizaron la requisa del vehículo y del conductor. Como resultado, se procedió al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y otros elementos de interés:

563 dosis de pastillas de éxtasis

70 dosis de LSD (troqueles)

200 gramos de cristal (MDMA)

320 gramos de ketamina

$ 117.000 (pesos argentinos)

USD 400 (dólares estadounidenses)

Tres teléfonos celulares

Un automóvil Chevrolet Tracker

Asimismo, se dispuso la detención comunicada del conductor R. B. D., quien fue trasladado junto a los elementos secuestrados a la sede de Microtráfico Rafaela, donde se efectuaron las pruebas de campo y demás actuaciones específicas.

Por otra parte, se informó que la menor que viajaba en el vehículo fue entregada a su progenitora para resguardo y contención.

El operativo permitió desarticular un significativo traslado de sustancias ilícitas en la Ruta Nacional 34, destacándose el accionar coordinado entre la Guardia Provincial, el Auxiliar Fiscal y la División Microtráfico Rafaela. La rápida intervención posibilitó el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y la detención del involucrado, garantizando además la protección de la menor que se encontraba en el vehículo.