Policiales
RN 34: la guardia urbana incauto gran cantidad de drogas y detuvo a un hombre
Fue en jurisdicción de Angélica. La droga iba en un bolsa, debajo del asiento del conductor de una Tracker.
En el marco de un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 199, personal de la Unidad Operativa Regional 2 de Rafaela procedió a detener la marcha de un automóvil Chevrolet Tracker de color blanco, conducido por R. B. D., quien viajaba acompañado por su hija de 5 años.
Durante la fiscalización, y ante la ausencia de documentación del vehículo, los efectivos realizaron la verificación de guarismos de chasis y motor. En ese contexto, durante la inspección del habitáculo se localizó, debajo del asiento del conductor, una bolsa plástica sellada que contenía sustancias presuntamente estupefacientes.
Ante el hallazgo, se convocó a dos testigos hábiles y se dio inmediata intervención al Auxiliar Fiscal, quien ordenó solicitar una orden judicial de allanamiento del vehículo y dar participación a personal de la División Microtráfico – Distrito Rafaela.
Minutos más tarde, personal especializado se hizo presente en el lugar y, con la correspondiente orden judicial, realizaron la requisa del vehículo y del conductor. Como resultado, se procedió al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y otros elementos de interés:
563 dosis de pastillas de éxtasis
70 dosis de LSD (troqueles)
200 gramos de cristal (MDMA)
320 gramos de ketamina
$ 117.000 (pesos argentinos)
USD 400 (dólares estadounidenses)
Tres teléfonos celulares
Un automóvil Chevrolet Tracker
Asimismo, se dispuso la detención comunicada del conductor R. B. D., quien fue trasladado junto a los elementos secuestrados a la sede de Microtráfico Rafaela, donde se efectuaron las pruebas de campo y demás actuaciones específicas.
Por otra parte, se informó que la menor que viajaba en el vehículo fue entregada a su progenitora para resguardo y contención.
El operativo permitió desarticular un significativo traslado de sustancias ilícitas en la Ruta Nacional 34, destacándose el accionar coordinado entre la Guardia Provincial, el Auxiliar Fiscal y la División Microtráfico Rafaela. La rápida intervención posibilitó el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y la detención del involucrado, garantizando además la protección de la menor que se encontraba en el vehículo.