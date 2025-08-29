El streamer Coscu fue polémico y opinó sobre la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal. En una entrevista con el Pollo Álvarez, fue directo al hueso y dijo que la rosarina es "roba fama".

El conductor televisivo le propuso al youtuber un juego que consistía en mostrarle imágenes de una pareja y elegir entre ambos cuál de los dos “robaba”, exclusivamente a nivel físico. Entre las fotos pasaron Duki y Emilia, Coker y Juli Manzotti y Paulo Dybala y Oriana Sabatini, entre otros. Y no podía faltar la pareja del momento: Nicki Nicole y Lamine Yamal.

“¿Quién roba?”, consultó el Pollo. “Nicki… fama”, lanzó Coscu. “A Nicki la quise mucho y hoy se sabe que no me la banco. Creo que supe darme cuenta a tiempo. No necesita esto. Es linda, mega, talentosa, muy conocida y no sé por qué le pinta esa”, recalcó.

Coscu: "Nicky Nicole está con Lamine Yamal por fama. Peso Pluma es top por marketing. Un poquito de amor real viene bien". pic.twitter.com/xdc5bcwd7h — Real Time (@RealTimeRating) August 29, 2025

“Peso Pluma me caía muy bien. Conquistar México suma, ¿me entendés? Yo la banco igual, al nivel marketing es top, pero un poquito de amor real viene bien, al menos un poquito y un poquito de última”, sentenció.