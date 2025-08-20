La ola de vandalismo contra comercios céntricos de Santa Fe no da tregua. En la madrugada de este miércoles, dos locales volvieron a ser blanco de delincuentes que rompieron vidrieras y se llevaron mercadería. Uno de los damnificados es Raffi, comercio de cosmética y artículos de peluquería ubicado en San Martín al 2200, y el otro es Estancia Nicoletta, en San Martín al 1800.

Cabe recordar que apenas 24 horas antes, el local Tienda Cardón Cosas Nuestras, en Lisandro de la Torre al 2500, también había sido vandalizado.

"Estamos mal"

En diálogo con El Litoral, Alfredo, dueño de Raffi, no ocultó su bronca: "Volvieron a violentar la vidriera del local de la peatonal San Martín con un objeto contundente. Se ve que era la base de una sombrilla. La destrozaron y se llevaron cualquier cantidad de mercaderías, mucha. Estamos viviendo una seguidilla de hechos como hace unos años atrás", lamentó.

Y agregó: "Tenemos alarma, seguro, cámaras… pero nada de eso parece frenar a los delincuentes. En un mes ya sufrimos dos roturas de vidrieras. Es una pérdida enorme en lo económico".

La reacción policial

La rápida intervención de la Brigada Motorizada permitió dar con los autores de ambos hechos.

Primer caso (Raffi): cerca de la 1.30, en avenida 27 de Febrero y cortada Falucho, dos hombres de 21 y 28 años fueron interceptados cuando llevaban una mochila con artículos de peluquería: plancha, secador, buclera, cortadora de pelo y un peinador. Todos habían sido sustraídos instantes antes del local Raffi. La fiscalía a cargo de la doctora Trossero dispuso su aprehensión por robo calificado.

Parte de los artículos robados en Raffi fueron recuperados por la policía tras capturar a los autores.



Segundo caso (Estancia Nicoletta): a las 2.45, un hombre de 30 años fue detectado por las cámaras municipales cuando forzaba el ingreso del comercio de San Martín 1820. Tras sustraer mercadería, ocultó los objetos detrás de un tablero de la EPE, donde luego fueron hallados por la policía. Entre ellos había cuchillas artesanales, yerba, un frasco de dulce casero y otros elementos. También se secuestró el martillo rojo con el que había roto la vidriera.

Todos los objetos fueron restituidos a sus propietarios y los detenidos quedaron a disposición de la fiscal de turno, Dra. Trosero.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial.

Crece la preocupación

Aunque la policía actuó con rapidez, la seguidilla de hechos genera alarma en el centro santafesino. Comerciantes advierten que las pérdidas económicas son importantes y que la inseguridad vuelve a golpear un sector que ya arrastra dificultades.

"Estamos en una situación muy complicada. Nos esforzamos por sostener los negocios, pero estas cosas nos tiran para atrás", concluyó Alfredo.