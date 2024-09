Durante el mediodía sábado 28 de septiembre se confirmó la noticia que venía sacudiendo el mundo del espectáculo: Roberto García Moritán anunció la separación de Carolina Pampita Ardohain. El ministro de Desarrollo Económico de CABA lo informó en un comunicado en sus redes sociales en el que además defendió su gestión como funcionario porteño ante las denuncias de malversación de fondo.

“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia y respeto”, afirmó respeto a la cobertura que distintos medios de comunicación están haciendo sobre el tema.

"Mi prioridad ha sido y siempre será cuidar a nuestros hijos; tenemos hijos muy chicos y también hijos adolescentes, quienes se ven afectados por esta exposición mediática. Ellos no merecen ser parte de ningún conflicto, ni leer ni escuchar las cosas que se dicen de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio y nuestra familia unida”, agregó Moritán para “dar por terminado este capítulo en lo privado y en lo público”.

Aproximadamente una horas después, la modelo se expresó breve y contundentemente en sus historias de Instagram: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, sentenció con letras blancas y fondo negro.



A los pocos minutos de compartir con sus 8 millones de seguidores estas breves palabras, se tomó el trabajo de desmentir a su futuro exmarido. Esto lo hizo compartiendo los chats de las últimas semanas con Roberto, marcando con un círculo rojo la fecha de los mismos, demostrando que la separación no sucedió “hace un tiempo”, como marcó el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. O, en todo caso, poniéndole fecha concreta.

Con una gran cantidad de historias, la modelo fue haciendo una pequeña cronología del último tiempo de su relación, no solo con la intención de dejar en claro las fechas, sino también para mostrar el cariño que se profesaban hasta que todo estalló. El 20 de septiembre, día en el que se separaron oficialmente, Carolina le mandó el link de las distintas versiones que dieron acerca de la situación de la pareja y escribió: “Ellos dijeron estos días que estábamos separados. Que la relación estaba terminada”. Casi una hora más tarde, el economista le respondió: “Igual los voy a poner a prueba”. Y hasta aquí llegó esta parte de la historia.

La historia de amor de la pareja arrancó en el año 2019, luego de que una amiga en común, Oriana Montanelli, obrara de celestina. Mientras se encontraba de viaje en Europa con sus hijos, recibió un mensaje por parte del empresario gastronómico que le cambió la vida para siempre, y comenzó a desarrollarse lo que muchos creyeron que era una historia de amor de cuentos.

A los tres meses de conocerse hicieron un viaje a Punta Cana, donde la sorprendió con una romántica propuesta de casamiento a orillas del mar. La mujer llegó con los ojos vendados a un altar, decorado con flores de color blanco y un cartel que tenía la gran pregunta grabada. Tan solo un mes después, el 22 de noviembre de 2019, la pareja se casó en una gran ceremonia, con 300 invitados, en el Palacio Sans Souci. A los dos años llegó Anita García Moritán, el tercer hijo para Roberto y el quinto para Pampita.