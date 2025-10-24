Una intensa persecución se vivió en Ensenada durante la mañana de este viernes. En medio de la fuerte lluvia, la Policía persiguió a un ladrón que circulaba en un auto robado. En un desesperado intento por darse a la fuga, el delincuente chocó de frente a un patrullero, despistó y salió corriendo.

Los agentes lo detuvieron y constataron que se trataba de un menor, de 16 años. La impactante escena quedó filmada en las cámaras de seguridad instaladas en la zona. A pesar de ser un lugar transitado, no hubo otros vehículos involucrados en el choque.

De acuerdo con la información publicada por el portal pratense El Día, el auto había sido robado en Berisso horas antes. El dueño hizo la denuncia, aportó la información de la patente y se libró una orden de captura.

#PuntaLara #Ensenada Almirante Brown y 12. Estaban realizando un cerrojo para dar con un auto robado en el barrio El Carmen de Berisso y se produjo este choque con un patrullero. El que manejaba, de 16 años, quedó detenido. pic.twitter.com/7MGMP7HXGG — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 24, 2025

Las autoridades cargaron el dato de la placa en el anillo digital de seguridad, una red de cámaras con lectoras de patentes, que lo identificó en la intersección de la avenida 122 y 51. Inmediatamente, se activó una alerta automática en el Centro de Monitoreo que siguió el rastro del coche.

Así fue como el Comando de Patrullas inició un operativo para detener al sospechoso. Justo en la intersección de Almirante Brown y calle 12, un patrullero se posicionó delante del auto robado para bloquearle el paso y el delincuente lo chocó de frente.

Tras el impacto, perdió el control y terminó despistando. Quiso escapar del lugar a pie, pero fue detenido y trasladado a la dependencia policial. Ahora, las autoridades trabajan para averiguar las circunstancias en las que ocurrió el robo y determinar así su situación procesal.