Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada en una vivienda de calle Gobernador Caeza, luego de un rápido operativo policial que permitió identificarlo como el presunto autor de un asalto agravado contra un taxista en Venado Tuerto.

El hecho se inició cuando la víctima tomó a un pasajero en la terminal de ómnibus. Según denunció, el hombre lo obligó a dirigirse hacia la zona rural, donde lo amenazó con un elemento punzante y le robó $40.000, un celular Samsung azul y la llave de ignición del Fiat Siena. El vehículo apareció posteriormente abandonado. El taxista recibió asistencia médica por lesiones leves.

Con el relato del recorrido aportado por la víctima, personal de la Comisaría Segunda, junto a la PDI, analizó cámaras de seguridad y logró identificar al sospechoso. Con esos elementos, la Fiscalía ordenó su detención inmediata.

Elementos secuestrados por la policía.

Horas más tarde, agentes del Comando Radioeléctrico acudieron a una vivienda de Gobernador Caeza por un conflicto familiar. Con autorización de la propietaria, ingresaron y encontraron al buscado oculto en el interior. Fue detenido en el acto. En el procedimiento se secuestró una remera blanca con el número “99”, coincidente con la utilizada durante el robo según registros fílmicos.

La Fiscalía dispuso que el detenido sea notificado por el delito de Robo calificado por el uso de arma blanca.