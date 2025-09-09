El caso de violencia de género ocurrió este domingo en Roldán. Juan Marcelo L. (42) fue aprehendido por el Comando Radioeléctrico en Santiago del Estero al 400. La víctima quedó internada en el hospital Centenario

Un hombre de 42 años fue aprehendido en la noche de este domingo en Roldán tras haber golpeado a su expareja, de 37, quien fue encontrada por sus familiares inconsciente debajo de la cama. Juan Marcelo L. fue trasladado a la comisaría 6ª de la vecina ciudad, mientras que la víctima quedó internada en el hospital Centenario.

La aparición de los familiares de Jésica en el domicilio de Juan Marcelo se debió a que la mujer no respondía el teléfono y su hija señaló que no la veía desde hace varias horas.

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El Comando Radioeléctrico Roldán fue al domicilio de Santiago del Estero al 400 del sospechoso y halló a la víctima en el suelo, tapada con una frazada. Antes de ingresar, el denunciado negó que la mujer estuviese en el lugar.

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La víctima fue asistida por politraumatismos, uno de ellos en el cráneo. Declaró al recobrar la consciencia que recuerda haber discutido con su expareja antes de sufrir los golpes.

Las medidas del caso fueron solicitadas por la fiscal Agustin Fertitta del Ministerio Público de la Acusación.