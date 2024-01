Carla De Stefano vivió una experiencia desfavorable durante su participación en Gran Hermano. Tan solo al segundo día de ingresar a la casa, lamentó su decisión al no poder soportar la separación de sus hijos. Después de un mes en el reality, optó por abandonarlo, enfrentándose a nuevos problemas una vez fuera de la casa.

Santiago del Moro y el equipo de analistas del debate la censuraron por abandonar el juego y hablar negativamente de varios compañeros a sus espaldas. Como si eso no fuera suficiente, al regresar a casa, descubrió que un grupo de delincuentes había aprovechado su ausencia para entrar y robar en su residencia en Villa Adelina, partido de San Isidro.

De acuerdo con la información proporcionada en A la Barbarossa, el robo tuvo lugar mientras la familia de Carla Del Stefano se encontraba de viaje en la Costa en busca de descanso. Pía Shaw informó que durante el incidente, le sustrajeron su automóvil y saquearon su residencia.

Sentada en el suelo del programa, Carla proporcionó más detalles: “Me enteré que entraron a casa cuando no había nadie, me rompieron todo y cuando se iban agarraron la llave del auto y se lo llevaron”.

“Yo tenía un sentimiento de mucho miedo dentro de la casa y me vengo a enterar ayer que pasó esto. Y sumado a esto, vino una trabajadora social porque mi ex marido había hecho una denuncia diciendo que había dejado solos a los tres hijos que tenemos en común para entrar a Gran Hermano”, agregó Carla, quien no recibe la cuota alimentaria por sus hijos.

Agradeció que no estuvieran sus hijos en la casa: "Habían ido a pasar las fiestas en la Costa y al día siguiente que se fueron, entraron a mi casa. Volvieron de la costa, no pensaban hacer la denuncia, le dijeron que el seguro no me cubría la camioneta si no hacía la denuncia. Fueron a hacer la denuncia, vinieron los peritos en mi casa".