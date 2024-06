Catalina Peña, la abuela de Loan Danilo Peña, rompió el silencio desde su casa ubicada en una zona rural en la localidad correntina de 9 de Julio y vinculó la desaparición de su nieto de 5 años a una “venganza” contra María, su mamá.

“Mi sobrina me llamó y me dijo que me quede tranquila, que lo van a encontrar hoy (ayer) o mañana (hoy) y lo van a entregar. Una persona lo está deteniendo, dice, por una venganza a la madre. Eso no se termina de entender”, señaló la mujer en un video casero. Y agregó: “Dios quiera que lo largue el mañoso que lo está teniendo”.

Al mismo tiempo, la mamá de José no pudo evitar quebrarse ante la ausencia del menor. “Sufro mucho por mi nietito. Le digo a la gente que él va a volver a estar con nosotros”, aseguró.

Por otra parte, la mujer sostuvo que no veía mucho a Loan desde que el pequeño había empezado a ir a la escuela. A la vez, contó que no conocía al marido de su prima, Victoria Caillava. Cabe destacar que tanto Caillava como su esposo, Carlos Pérez, se encuentran detenidos por la desaparición del niño.

Puede interesarte

La denuncia de la tía de Loan contra un familiar

Por otra parte, la hermana de la mamá de Loan, Librada, apuntó directamente contra la tía paterna del menor. “Acá hay más gente que está libre, como Laudelina Peña, que se contradijo todo el tiempo”, remarcó en una entrevista con LN+.

Vale recordar que Laudelina es la pareja de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos en el marco de la causa que intenta desentrañar qué le pasó a Loan. “Decía que el chico había ido hasta el momento, hasta la tranquera y que más tarde había vuelto”, indicó la tía materna.

En relación con Benítez y Peña, consideró que “es raro que le haya tomado tantas fotos a Loan y no a los otros chicos”. “Yo creo que lo estaban tratando de mostrar, que lo querían exhibir”, sentenció, abonando la teoría de una posible entrega a una red de trata de personas.