Tenía el apodo de Pirañita y 16 años de edad. A las 14.30 le dispararon en Biedma y Esmeralda. Pese a que lo llevaron de urgencia al Roque Sáenz Peña, no sobrevivió. En Guerrico al 3600 cayeron tres posibles autores del homicidio

Este miércoles por la tarde, un adolescente de 16 años fue asesinado a tiros en barrio Tablada, en un sector donde los episodios de violencia son recurrentes. Fuentes policiales y vecinales indicaron que la víctima era conocida por el apodo de “Pirañita” y que había protagonizado hechos vinculados a la delincuencia barrial. Hay tres sospechosos detenidos, según indicaron voceros oficiales.

La secuencia homicida tuvo lugar en la intersección de Esmeralda y Biedma cerca de las 14.30. Tras un llamado al 911, personal de la Policía Motorizada halló al joven gravemente herido en la puerta de un domicilio.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Roque Sáenz Peña, con acompañamiento policial, aunque no llegó con vida, según indicaron fuentes del caso. Se llamaba Valentino Yandel Ramírez.

Si bien no hay precisiones oficiales sobre la mecánica del ataque, un vecino le dijo que “Pirañita venía caminando por Esmeralda y, cuando dobló en Biedma, lo estaban esperando al menos tres atacantes”.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el adolescente recibió al menos siete disparos, uno de ellos en la cabeza.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que tres sindicados agresores de 23, 25 y 33 años fueron detenidos en el pasaje Guerrico al 3600, no muy lejos de la escena del crimen. También fue secuestrado un automóvil Nissan de interés para los investigadores.