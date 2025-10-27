Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo en la cabeza dentro de una edificación abandonada, en la zona de Hollywood y Atlántida, en el barrio Puente Gallego. La víctima fue identificada como Brian Emanuel González, también conocido como “Berraco”, que se encontraba en situación de calle.

Por orden de la fiscal Paula Barros, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia. Según la primera revisión médica, la víctima tenía una herida de arma de fuego en el costado derecho de la cabeza. Se presume que el cadáver estaba allí desde hace un día.

Los peritos que trabajaron en la escena del homicidio incautaron una vaina servida calibre 380.

La Policía llegó al lugar después de que un vecino llamara al 911 al ver el cuerpo. El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de videovigilancia.