El crimen ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la intersección de Gutiérrez y Buenos Aires. Los hombres que estaban con él en el Peugeot 208 escaparon corriendo y, por el momento, no hay detenidos

Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza dentro de un Peugeot 208 gris oscuro en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este miércoles, en inmediaciones de Gutiérrez y Las Heras.

Según el parte policial, personal del Comando Radioeléctrico llegó al lugar tras un aviso al 911 y encontró el vehículo con una de sus puertas abiertas. En el interior estaba la víctima, identificada como Agustín Nicolás Zabala, sin signos vitales.

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Minutos después, un médico del Sies constató el fallecimiento y diagnosticó una herida de arma de fuego en el cráneo.

De acuerdo con el reporte, los hombres que se encontraban con el joven dentro del auto, en las inmediaciones al Museo del Deporte, escaparon corriendo antes de la llegada de los efectivos.

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En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación. Hasta el momento, se desconoce quiénes fueron los autores del crimen y no hay detenidos.