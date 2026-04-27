Según relataron sus familiares, la víctima fue atacada ni bien se asomó a una ventana al escuchar que la llamaban este domingo a la madrugada en Pasaje Pozos al 2400.

Una mujer de 51 años murió este domingo a la madrugada luego de recibir un balazo en el pecho en su casa de barrio Nuevo Alberdi oeste.

Según relataron sus familiares a la policía, la mujer fue atacada a tiros apenas se asomó a la ventana cuando llamaron a la puerta cerca de las 3 de la mañana.

El hecho se registró en Pasaje Pozos al 2400 donde la víctima se encontraba se encontraba con sus hijos.

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Al lugar del hecho acudieron agentes policiales para tomar pruebas de la escena del crimen y una unidad sanitaria que corroboró el deceso de la mujer.

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Fuentes policiales indicaron que en la vivienda se habían registrado episodios de violencia intrafamiliar donde la mujer fallecida había sido víctima.

Se aguardan resultados de las pericias y toma de testimonios para determinar las circunstancias del crimen y los posibles autores.