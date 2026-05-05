Según relató el hijo de la víctima a los efectivos policiales que acudieron al lugar, la pelea que tuvo un saldo fatal se inició por un conflicto vinculado con la escritura de un domicilio

Un violento hecho con el peor de los desenlaces sucedió este lunes en barrio Las Delicias de Rosario. Según precisaron fuentes policiales, un hombre de 68 años asesinó a su cuñado de 70 tras atacarlo a golpes de puño.

El trágico hecho ocurrió pasado el mediodía de este lunes en el domicilio de Piedras al 2700, en barrio Las Delicias de Rosario. El agresor y la víctima, aparte de ser familiares, son vecinos. En realidad, el presunto homicida vive en el mismo lote, en una casa trasera.

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Según testimonios de vecinos, los hombres habrían discutido y se trenzaron en una violenta pelea. Los agentes policiales que acudieron al lugar tras un llamado se encontraron con el hijo de la víctima, quien les relató lo que sucedió.

De acuerdo con su testimonio, la discusión se inició por la escritura de un domicilio. Cuando la tensión entre ambos escaló, comenzaron a intercambiar golpes y fue entonces cuando el hombre de 70 dio su cabeza contra un árbol, tras lo cual se metió corriendo en su casa. Momentos después, su hijo ingresó y lo encontró con dificultades para respirar.

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Para cuando llegó el personal del Sies, el hombre ya había fallecido. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia correspondiente.

Su cuñado, en tanto, se presentó en el lugar minutos después de que llegaran los agentes policiales, por lo que fue detenido allí mismo.