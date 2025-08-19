Ocurrió este lunes por la noche en Avellaneda y Biedma. Las autoridades trabajaron en la zona y continúan investigando para esclarecer las circunstancias del ataque

Este lunes por la noche balearon un colectivo de la línea 110 de la empresa Rosario Bus. El ataque ocurrió alrededor de las 21.25 y según detallaron fuentes policiales, el disparo se dio en la intersección de Francia y Biedma mientras el chofer circulaba por Avellaneda entre Biedma y 24 de septiembre.

El impacto alcanzó el lado izquierdo del colectivo, pero afortunadamente no hubo pasajeros heridos ni lesionados. El móvil policial acudió al lugar tras un alerta recibido por el 911, activado a través del botón de pánico del colectivo.

Las autoridades trabajaron en la zona y continúan investigando para esclarecer las circunstancias del ataque.