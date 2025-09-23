Un delincuente ingresó en la madrugada de este martes a una panadería ubicada en Avellaneda al 1300, pidió una porción de Chajá y luego asaltó al empleado, que entregó el dinero que estaba en la caja y un celular.

El robo quedó filmado por las cámaras del propio comercio.

De acuerdo al relato del encargado del local en el programa Cada Día (El Tres), el ladrón estaba encapuchado y llevaba puesta una gorra que ocultaba su rostro a la cámara de videovigilancia. Alcanzó a llevarse unos 70 mil pesos y el teléfono de la víctima.

#CadaDía | 🔴 Robo en una panadería tradicional



👉 Un hombre pidió un chajá y, cuando se lo quisieron cobrar, sacó un arma y se llevó dinero y un celular.



💬 “Mi compañero se fue mal y asustado: hacía mucho no nos pasaba algo así, estaba tranquilo”, contó Maximiliano, encargado… pic.twitter.com/Dnlv1U5AYU — elTresTV (@elTresTV) September 23, 2025

Por las imágenes registradas, el sospechoso exhibió un arma de fuego, tipo revólver, para intimidar al trabajador, que no opuso resistencia.

Puede interesarte

“Miró las facturas, después los postres. Cuando le envolvió el chajá mostró el arma. Se llevó la plata y el celular de mi compañero. El Chajá también”, señaló Maximiliano, el encargado, que agregó: “Hace bastante que no pasaba. Pasa que a la noche generalmente se atiende por una ventanita, que ahora estaba rota”.