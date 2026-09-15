Una anciana de 86 años fue asesinada en ocasión de robo en su casa de Minetti al 5800, en barrio Ludueña. El cuerpo fue hallado en la mañana de este lunes por su sobrina, que acudió a su domicilio. Se estima que el ataque ocurrió hace varios días. El caso es investigado por la fiscal Carla Ranciari de la unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

La fiscal afirmó que el domicilio estaba todo revuelto y que la víctima tenía múltiples lesiones y una bolsa de consorcio en la cabeza

El cadáver de Clorinda Medina fue encontrado por su familiar, quien vino desde Romang a Rosario ante la falta de respuesta a su teléfono desde hacía varios días. “Tiene varios golpes. Hay mucha sangre en la escena. Se revisa el cuerpo para saber la causa de la muerte. Hay evidencia de que fue una muerte violenta por cómo está la casa”, expresó Ranciari.

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“Los vecinos dijeron que hace varios días que no la ven. Desde el miércoles o el jueves que no se la volvió a ver. La cabeza la tenía tapada por una bolsa de consorcio. La casa está toda revuelta, quisieron llevarse elementos”, concluyó.

Una vecina y amiga de la mujer también brindó su testimonio y dijo: “Hace años que vivía acá. Íbamos juntas a la iglesia. El martes fue a una reunión. Se estaba por ir a vivir de una sobrina”.

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“Vine tres días seguidos. Golpeaba la puerta, su perrito toreaba. Me llamó la atención, porque cuando ella se iba al campo me avisaba y no me avisó. Pensé que se había ido”, agregó.

La vecina comentó que su amiga “había vendido o estaba por vender” la casa donde fue encontrada sin vida.