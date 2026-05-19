Hugo Dante Grasso fue hallado este lunes con una herida de arma de fuego en el abdomen en su casa de Bonpland al 800. La fiscal que interviene en el caso dejó detenido, momentáneamente, a su hijo, de 34 años.

El dueño del bar Pagos del Sur, Hugo Dante Grasso, de 61 años, fue hallado muerto este lunes por la tarde en su dormitorio con una herida de arma de fuego en el abdomen. La fiscal que interviene en el caso dejó momentáneamente detenido a su hijo, de 34 años, mientras avanza la investigación con la realización de pericias.

La Policía llegó al domicilio de Grasso, en Bonpland al 800, tras una llamada por un suicidio. Allí, encontró el cuerpo del hombre, que estaba sobre la cama con un impacto de bala. Su hijo señaló ante los agentes que estaba en el living, cuando escuchó un estruendo, fue a la pieza de su padre y lo vio herido.

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La fiscal Paula Barros convocó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para la toma de testimonios y relevamiento de la escena. Como algunos datos no “cerraban” a los investigadores, aprehendieron al hijo de Hugo.

El revólver calibre 32 usado para el hecho fue incautado y será sometido a pericias.