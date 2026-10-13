La víctima recibió un disparo en el tórax y fue trasladada por vecinos al Heca, donde llegó sin vida. Por el homicidio fueron aprehendidos dos jóvenes de 19 y 22 años y un adolescente de 16. La Policía secuestró un arma de fuego y municiones

Un hombre de 27 años murió tras recibir un disparo en el tórax en barrio Cabin 9. Según información extraoficial, la víctima habría quedado en medio de un enfrentamiento a tiros entre personas que estaban en la calle y dos ocupantes de una moto. Por el hecho, tres jóvenes fueron aprehendidos y la investigación busca esclarecer cómo se produjo el homicidio.

El episodio ocurrió el domingo por la noche, en inmediaciones de El Sauce y El Hornero. Tras escuchar detonaciones, familiares y vecinos encontraron al hombre herido en la vía pública y resolvieron trasladarlo en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El personal médico constató que había ingresado sin vida.

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La víctima fue identificada como Agustín Muñoz, de 27 años que vivía en la zona donde se produjo el ataque. De acuerdo con la información extraoficial difundida sobre el caso, todavía no estaba claro de dónde había partido el disparo mortal y se presumía que el hombre no habría participado del enfrentamiento.

En el marco de las primeras actuaciones, la Policía acudió a una vivienda de El Sauce al 500, luego de que un vecino alertara que habían arrojado un arma de fuego en el fondo de su propiedad. Al ingresar, los agentes encontraron a tres jóvenes que intentaron escapar y procedieron a aprehenderlos.

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Los involucrados tienen 19, 22 y 16 años. Durante el procedimiento, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró una pistola, un cargador con municiones, un cartucho de otro calibre y otros elementos balísticos de interés para la causa.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, a través de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), que ordenó distintas medidas para esclarecer las circunstancias del crimen. Por el adolescente intervino la Fiscalía Penal Juvenil, que dispuso las actuaciones correspondientes y su posterior restitución a un progenitor. Los dos mayores fueron trasladados a la Comisaría 16ª.