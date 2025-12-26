Un muchacho de 22 años fue atacado con fuego y tiene el 35 por ciento de su cuerpo quemado, con lesiones en el pecho, la panza y un brazo. Una mujer acusó a su hijo de 13 años y a su amigo de la misma edad de haberlo herido

La víctima es atendida en el Heca donde le diagnosticaron quemaduras de tipo A y B en el 35 por ciento de su cuerpo.

Un muchacho en situación de calle fue atacado con fuego este jueves de Navidad en zona norte. Tiene el 35 por ciento de su cuerpo quemado, con lesiones en el pecho, la panza y un brazo. Y los principales sospechosos son dos adolescentes de 13 años.

Según fuentes oficiales, David, de 22 años, fue rociado con nafta y prendido fuego este jueves por la mañana en French al 2000. Cuando la policía llegó al lugar lo encontró herido, cerca del ingreso de una vivienda. Su dueña dijo que su hijo de 13 años y un amigo de su misma edad lo quemaron; pero el amigo lo negó y explicó que intentó apagar el fuego con otras personas.

David fue inmediatamente trasladado al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde llegó cerca del mediodía y le diagnosticaron quemaduras de tipo A y B en el 35 por ciento de su cuerpo; más precisamente en tórax, abdomen y brazo derecho.

“Vino con quemaduras de fuego directo. Entró despierto. Se hicieron las curaciones iniciales y está internado en la unidad de quemados. Va a permanecer ahí, es un paciente que tiene que quedar en un lugar especializado”, indicó la directora del Heca Andrea Becherucci.

El fiscal de Menores, Ernesto Ducasse, ordenó el relevamiento de los testimonios y que el principal acusado quede a resguardo de su madre. Secuestraron en el lugar una botella y un encendedor que habrían sido usados para cometer la agresión.