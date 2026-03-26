Un hombre murió esta madrugada tras ser alcanzado por disparos en Machaín al 1800. Además, en la intersección de Ricardo Rojas y Pasaje 1707, se produjo otra balacera en la que resultó fatalmente herido un hombre de 36 años.

Dos homicidios tuvieron lugar en las últimas horas en la ciudad. Uno se produjo en la zona norte y horas antes, un hombre fue asesinado en la zona noroeste. Las víctimas son dos varones que murieron tras ser baleados.

Esta madrugada, media hora después de la una, Oscar S. murió en el hospital de Emergencias de Rosario (Heca) donde había sido internado tras ser trasladado por una ambulancia del Sies desde Machaín al 1800.

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Fuentes del ministerio de Seguridad informaron que efectivos policiales concurrieron a esa zona tras recibir varios llamados en los que se denunciaban disparos de arma de fuego contra un domicilio. En ese marco, resultó herido Oscar F, quien sufrió una herida por arma de fuego en el abdomen con orificio de entrada y salida.

Sobre los autores hasta el momento no hay datos.

Otro crimen tuvo lugar en Ricardo Rojas y Pasaje 1707. El parte oficial indica que uniformados fueron convocados al lugar por la presencia de personas heridas por arma de fuego.

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Se trataba de un hombre y una mujer, ambos heridos por balazos, quienes fueron llevados al policlínico San Martín por vecinos. Los policías se dirigieron al hospital y pudieron identificar a la mujer herida como Juana M., de 32 años, quien presentaba un disparo en la pierna derecha.

En tanto, el hombre identificado como Damián B., de 36 años, tenía dos heridas en el pecho, en el brazo y pierna derechos. Fue trasladado al Heca en donde falleció cerca de las 10 de la noche.

Cabe señalar que en el lugar del hecho, se encontraron 9 vainas servidas. No se conocen datos sobre los autores.

