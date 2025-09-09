Un hombre de 33 años fue baleado en la noche de este lunes mientras se desplazaba en moto junto con su hija, menor de edad, cerca de su domicilio de la zona sur de Rosario. Dos delincuentes, en otra moto, se pusieron a la par e intentaron sacarle su vehículo. Como la víctima se resistió, los ladrones le dieron un tiro en una pierna y se fueron.

El asalto ocurrió minutos después de las 20, cuando Roberto R. circulaba con su hija en su Honda Wave por Boquerón al 400, cerca del puente Molino Blanco. Los atacantes iban en una Rouser y el acompañante portaba un arma de fuego, de acuerdo a la descripción del motociclista.

La víctima fue asistida en el lugar por personal de una ambulancia del Sies por una herida de arma de fuego en la rodilla derecha. No fue necesario sus traslado a un hospital o sanatorio.

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Desde la unidad fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación solicitaron a la Policía la toma de testimonios, relevamiento de cámaras de videovigilancia y levantamiento de rastros.