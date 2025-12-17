Un control vehicular llevado a cabo por personal de la Guardia Provincial y la Subcomisaría 6ª en la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 7,5, en jurisdicción de La Guardia (zona costera, jurisdicción de la ciudad de Santa Fe), derivó en el traslado de dos hombres y el secuestro de una significativa suma de dinero y lingotes de oro. El procedimiento se desarrolló alrededor de las 12.30, en el marco de un operativo de rutina.

Conductor con alcoholemia positiva y sin licencia

En el marco del operativo, los efectivos interceptaron un automóvil Volkswagen Suran blanco, dominio KXM 134, en el que circulaban dos individuos. Al identificar al conductor, L. S., de 38 años y domiciliado en Villa Libertad, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un dosaje positivo de 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

El operativo fue realizado por agentes de la Guardia Provincial. Foto: Gentileza

Asimismo, se constató que no poseía licencia de conducir. Por estas infracciones, se labraron las actas correspondientes, conforme al artículo 5020 (alcoholemia) y el artículo 9119 (falta de licencia) de la normativa vigente. El vehículo fue luego remitido al Corralón Municipal de San José del Rincón.

Pedido de captura federal vigente para el principal implicado

Durante la verificación de antecedentes, los uniformados detectaron que L. S. registraba un pedido de captura vigente, con fecha 23 de octubre de 2024, bajo el registro N° 1.918.853. La orden de captura había sido emitida por el Juzgado Federal de Campana, provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, tanto el conductor como su acompañante, identificado como H. A. N., de 28 años y con domicilio en Hudson, partido de Berazategui, fueron trasladados a sede policial en el marco de lo dispuesto por el artículo 10 Bis de la Ley Orgánica Policial.

Secuestro de oro y una importante suma de dinero en efectivo

Como parte de la requisa efectuada durante el procedimiento, los agentes hallaron entre los elementos personales del conductor dos lingotes de oro de una onza cada uno, además de 1.420.000 pesos argentinos en efectivo y 2.050 dólares estadounidenses. El secuestro de estos elementos fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuentes policiales indicaron que se dio intervención inmediata a la Justicia Federal, la cual deberá definir en las próximas horas la situación procesal de L. S. tanto por el pedido de captura vigente como por la tenencia del dinero y los lingotes de oro, cuyo origen no pudo ser acreditado en el lugar del hecho.

La investigación avanza para establecer la procedencia y el destino de los bienes incautados, en el contexto del requerimiento federal que pesa sobre el imputado. No se descarta que el caso derive en nuevas actuaciones judiciales y medidas complementarias, mientras continúan las verificaciones sobre posibles vínculos con otras causas en trámite fuera de la provincia.