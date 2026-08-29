Santa Fe tendrá una jornada estable, con temperaturas entre 10° y 19°.Santa Fe tendrá una jornada estable, con temperaturas entre 10° y 19°.

Este sábado, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre 0 y 10% durante el día. El viento soplará con velocidades de entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas previstas.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con probabilidades de precipitaciones de entre 0 y 40% hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

Luego, el lunes tendrá entre 0 y 10% de probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 21°.

Finalmente, el martes no se prevén precipitaciones. Las temperaturas irán desde una mínima de 10° hasta una máxima de 21°.