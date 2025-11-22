Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima registrada fue de 13° y la máxima alcanzará los 25°. En base al pronóstico del día, se espera que las condiciones se mantengan estables durante toda la jornada.

Aproximadamente a las 6 horas, la humedad se ubicó en 81%, la presión en 1015.3 hPa, con viento del sur a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Se prevén ráfagas del sureste entre 7 km/h y 12 km/h durante la mañana.

Según el SMN, no rige alerta amarilla para el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El domingo se espera una mínima de 11° y máxima de 27°, con cielo mayormente despejado.

Luego, el lunes tendrá una mínima de 14° y máxima de 28°, con cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el martes se prevé una mínima de 17° y máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado a lo largo de la jornada.